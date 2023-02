LIVE | Poetin prijst China en kondigt bezoek Xi aan, Nederlandse F-35's onderscheppen Russisch toestel

Oorlog OekraïneSpanje stuurt Oekraïne zes Leopard 2-tanks om het land te helpen in de strijd tegen Rusland. De Duitse gevechtsvoertuigen worden momenteel gerepareerd en zullen eind maart of begin april klaar zijn. Wanneer ze naar Oekraïne gaan, is niet bekendgemaakt. Terwijl de Amerikaanse president Biden in Oekraïne was, voerde Rusland een test uit met een intercontinentale ballistische raket. De test zou zijn mislukt. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.