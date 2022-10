LIVE | Poetin promoveert ‘bloedhond’ Kadyrov tot generaal na diens ‘kernwapen-pleidooi’ in Donetsk

met video Voetbalwed­strijd in Indonesië eindigt in veldslag: 125 fans dood door verdruk­king

Bij voetbalrellen in de Indonesische stad Malang, in de provincie Oost-Java, zijn zaterdag zeker 125 mensen om het leven gekomen, onder wie twee politieagenten. Veel slachtoffers werden in de chaos onder de voet gelopen of raakten verdrukt. De meesten overleden door zuurstofgebrek. Het is een van de dodelijkste voetbalrampen in de geschiedenis.

