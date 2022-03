LIVE | Poetin woest: Westen wil onze cultuur in de ban doen, Russisch leger zet vizier op Oost-Oekraïne

oorlog oekraïneDe Russische president Vladimir Poetin heeft vrijdag gezegd dat het Westen probeert de hele Russische cultuur in de ban te doen. Aanleiding voor Poetins opmerkingen was de afgelasting van een aantal Russische culturele evenementen in de afgelopen weken, die hij vergeleek met de acties van nazi-Duitsland in de jaren dertig.Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.