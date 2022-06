LIVE | President van Letland waarschuwt: ‘Russische zege kan voorbeeld zijn voor China’

oorlog OekraïneDe president van Letland waarschuwt dat China een mogelijke overwinning van Rusland in Oekraïne als voorbeeld voor eigen aanvallen zou kunnen beschouwen. ,,Als Rusland wint, zou dat een stimulans zijn voor China om iets gelijkaardigs te doen in de regio van de Indische en de Stille Oceaan’’, zei Egils Levits op de Navo-top in Madrid. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.