LIVE | Pro-Russische strijders claimen omsingeling Lisitsjansk, Kiev ontkent

oorlog OekraïnePro-Russische separatisten claimen de strategisch gelegen Oost-Oekraïense stad Lisitsjansk ‘volledig’ omsingeld te hebben, meldt het Russische staatspersbureau TASS. Het Oekraïense leger erkent dat er hevig gevochten wordt aan de stadsranden, maar van een complete omsingeling is volgens woordvoerder Ruslan Muzytchuk van de Nationale Garde ‘gelukkig’ geen sprake. ,,De stad is in handen van het Oekraïense leger”, zei hij op de Oekraïense televisie. Lisitsjansk is de laatste grote stad in de oostelijke regio Loehansk die nog in handen is van Oekraïne. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.