LIVE | Raketinval in Oekraïense stad Zaporizja, dodental in Dnipro op 35

‘EU moet harder optreden tegen Iran’, schrijven Nederland­se Europarle­men­ta­riërs eensgezind in brief

Nederlandse Europarlementariërs hebben zojuist in een brief aan de buitenlandchef van de Europese Unie aangedrongen op hardere maatregelen tegen Iran. Ze willen stevige sancties en de Revolutionaire Garde moet per direct op de Europese terrorismelijst worden gezet.

11 januari