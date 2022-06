LIVE | Rechtbank Donetsk veroordeelt twee Britten en Marokkaan ter dood die vochten voor Oekraïne

oorlog oekraïneEen rechtbank in de pro-Russische regio Donetsk in Oost-Oekraïne heeft twee Britten en een Marokkaan ter dood veroordeeld wegens hun deelname aan de oorlog aan de kant van Oekraïne En in Europa staan nu 4,8 miljoen Oekraïense vluchtelingen geregistreerd, meldt UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.