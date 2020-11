LIVE | ‘Rechtszaken bedoeld om Trump-aanhangers tevreden te houden', Bush: ‘Verkiezing is eerlijk verlopen’

REPORTAGE/ video In Trumps thuishaven New York vieren Bi­den-fans feest: ‘Amerika is terug, dit is geschiede­nis!’

7 november In New York houdt het gejuich urenlang aan als de uitslag van de presidentsrace bekend wordt. De thuisstad van Donald Trump danst zijn vertrek tegemoet. ‘Een gedenkwaardige dag!’ Ook in andere plaatsen in de VS de straat op - zowel aanhangers van Biden als van zijn verslagen tegenstrever Donald Trump.