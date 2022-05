LIVE | Reddingsactie om burgers te evacueren gaande in Marioepol

Oorlog OekraïneUit een complex van een staalfabriek in de Oekraïense stad Marioepol kunnen burgers via een humanitaire corridor vluchten. Volgens de VN is er een ‘veilige doorgang’-operatie bezig. Honderden mensen zitten in erbarmelijke omstandigheden in het complex. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.