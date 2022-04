LIVE | Rotterdam dicht voor Russische schepen, Navo stuurt extra materieel

Oorlog OekraïneDe pro-Russische rebellen in het oosten van Oekraïne stellen dat zij het centrum van de belangrijke havenstad Marioepol hebben ingenomen. De Oekraïense autoriteiten ontkennen dat. Volgens de burgemeester zijn er nog 100.000 burgers in Marioepol, die dringend moeten worden geëvacueerd. Zo'n 5.000 burgers zijn volgens hem omgekomen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.