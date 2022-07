LIVE | Ruim 40 staten en internationale organisaties steunen in ‘verklaring’ wederopbouw Oekraïne

oorlog OekraïneMeer dan 40 staten en internationale organisaties hebben in een ‘verklaring van Lugano’ hun steun toegezegd aan de wederopbouw in Oekraïne. Vertegenwoordigers van onder andere de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk ondertekenden het document dinsdag in de Zwitserse stad. De Oekraïense premier Denys Sjmyhal schat dat minstens zo'n 720 miljard euro nodig is voor het herstel van de oorlogsschade. De wederopbouw moet hand in hand gaan met politieke en economische hervormingen in Oekraïne die passen bij het toetredingsproces tot de Europese Unie. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.