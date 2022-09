LIVE | Ruim 700 antimobilisatie-betogers opgepakt, ‘Enorme file bij grens naar Georgië’

Ouders van in Peru vermiste Natacha na vondst lichaam: ‘Kleine kans dat zij het is’

In Peru is een lichaam gevonden dat mogelijk toebehoort aan de sinds januari vermiste Belgische toeriste Natacha de Crombrugghe, melden diverse landelijke media. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in België wil het nieuws bevestigen noch ontkennen. ,,We moeten wachten op de identificatie en het rapport van het onderzoek.”

22 september