LIVE | Rusland bestookt treinstations west-Oekraïne, 30 evacués Azovstal achtergebleven in Marioepol

Oorlog OekraïneDe ruim honderd geëvacueerde burgers die vastzaten op het door Russen omsingelde terrein van de Azovstal-fabriek in Marioepol zijn veilig aangekomen in de stad Zaporizja. Sommigen van hen zijn gewond. 30 evacués zijn achtergebleven in de stad om te kijken of hun geliefden nog leven, aldus de humanitaire VN-chef in Oekraïne. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.