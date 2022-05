LIVE | ‘Rusland blijft voor altijd in Zuid-Oekraïne’, Russen zeggen geen kernwapens in te zetten

Oorlog OekraïneRusland zal ‘voor altijd’ in Zuid-Oekraïne blijven, dat heeft de Russische parlementariër Andrei Tourtsjak vandaag gezegd tijdens een bezoek aan Cherson. En het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken wijst speculaties over de inzet van kernwapens in Oekraïne van de hand. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.