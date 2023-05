LIVE | Rusland claimt vannacht 22 Oekraïense drones te hebben neergehaald boven Zwarte Zee

Oorlog OekraïneRusland claimt vannacht 22 Oekraïense drones boven de Zwarte Zee te hebben gezien en neergehaald. De baas van het Russische huurlingenleger Wagner Groep zegt dat Rusland hem plotseling toch meer munitie en wapens heeft beloofd om door te vechten in de Oost-Oekraïense stad Bachmoet. Eerder dreigde Wagner-baas Jevgeni Prigozjin zijn troepen terug te trekken uit de stad vanwege munitietekorten. Of het plan van de Wagner-chef om de frontlinie in Bachmoet te verlaten nu helemaal van de baan is, is nog onduidelijk. Lees erover in ons liveblog.