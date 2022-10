LIVE | Rusland evacueert militairen uit ziekenhuizen Cherson, 'drone-aanval op de Krim afgeslagen’

Australi­sche luchtvaart­maat­schap­pij verloot prijzen aan passagiers op middelste stoel

De Australische luchtvaartmaatschappij Virgin Australia gaat prijzen verloten onder passagiers die in de middelste stoel zitten. Na een poll op social media bleek eerder dit jaar dat slechts 0,6 procent van de stemmers het liefst op de middelste zitplaats ingedeeld wordt. Met de prijsuitreiking, die maandag begonnen is, hoopt de luchtvaartmaatschappij hier verandering in te brengen.

26 oktober