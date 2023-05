LIVE | Rusland: hoge waterstand bedreigt dam bij Oekraïense kerncentrale; Oekraïne schiet eigen drone uit de lucht

- De Oekraïense president Volodymyr Zelensky was vandaag in Nederland. Hij sprak met Kamerleden en had onder meer ontmoetingen met premier Rutte en koning Willem-Alexander. Ook gaf hij een persconferentie. Zijn bezoek is te volgen via dit liveblog.

- In meerdere Oekraïense steden klonk in de nacht van woensdag op donderdag het luchtalarm en werden explosies gehoord. Rusland zou in de nacht 24 drones ingezet hebben. Daarvan zouden er achttien door de Oekraïense luchtverdediging zijn neergehaald.