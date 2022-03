LIVE | Rusland over invasie: eerste fase voltooid, leger richt vizier op Oost-Oekraïne

oorlog oekraïneHet Russische leger gaat zich vanaf nu concentreren op de ‘bevrijding’ van Oost-Oekraïne. Het geeft aan dat de eerste doelstellingen van de militaire operatie die het sinds 24 februari in het land uitvoert, bereikt zijn. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.