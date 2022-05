LIVE | Rusland test opnieuw hypersonische raket, bevestigt inname strategisch knooppunt Lyman

oorlog oekraïneRusland heeft naar eigen zeggen opnieuw een hypersonische raket getest. De Zircon-raket werd afgevuurd vanaf een fregat in de Barentszee op een doelwit in de Witte Zee in het noordpoolgebied, meldde het ministerie van Defensie zaterdag. Het doel werd volgens haar ‘met succes geraakt’ op een afstand van zo’n duizend kilometer. Het ministerie bevestigde berichten van pro-Russische separatisten over de inname van de strategisch belangrijke stad Lyman in de oostelijke regio Donetsk.Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.