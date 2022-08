LIVE | Rusland vergroot leger tot 1,15 miljoen man, VS bespreekt volgende stap ‘op weg naar overwinning’

Man komt terug van vakantie met corona, hiv én apenpokken

Een Italiaan is onlangs in één keer besmet geraakt met corona, hiv én apenpokken. Het is voor het eerst dat iemand gelijktijdig besmet is met de drie virussen. De 36-jarige man was op vakantie geweest in Spanje. Bij thuiskomst kreeg hij klachten en ging hij langs een arts.

24 augustus