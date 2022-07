LIVE | Rusland zet bombardementen in Donetsk door en verplaatst reservetroepen naar de grens

1954-2022 Abe (67) was de langszit­ten­de premier van Japan en voerde volop campagne voor partijgeno­ten

De vrijdag doodgeschoten Shinzo Abe (67) was de langstzittende premier van Japan toen hij in september 2020 opstapte om gezondheidsredenen. Hij was in eigen land niet altijd even populair, onder meer omdat zijn plannen om de economie te verbeteren niet volledig slaagden. De laatste tijd liet hij zich weer veel zien, om met lokale kandidaten campagne te voeren voor de Hogerhuisverkiezingen.

8 juli