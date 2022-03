LIVE | Rusland ziet geen progressie in grote kwesties, nieuwe zaak tegen Russische tv-activiste

oorlog oekraïne Rusland en Oekraïne kunnen niet nader tot elkaar komen over de belangrijkste politieke geschillen, meldt Vladimir Medinski. Hij is de leider van de Russische delegatie in de onderhandelingen tussen de strijdende partijen.Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.