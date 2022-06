LIVE | Russisch leger verlaat Slangeneiland, Nederland biedt mijnenvegers voor doorgang graanschepen

Babymeisje sterft nadat ze werd vergiftigd door verzorg­ster in crèche

Afgelopen woensdag werd een 11 maanden oud meisje bewusteloos aangetroffen in een crèche in Lyon, voordat ze stierf in het ziekenhuis. Het drama krijgt nu een schokkende wending: een kinderverzorgster heeft inmiddels toegegeven dat ze het kleintje een giftig product liet inslikken. De zaak roept sterke emoties op in Frankrijk.

26 juni