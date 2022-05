LIVE | ‘Russisch offensief in Donbas is grootste in Europa sinds Tweede Wereldoorlog’

Oorlog OekraïneDe Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Koeleba noemt het Russische offensief in de Donbas, in het oosten van het land, een meedogenloze strijd, ‘de grootste op Europese bodem sinds de Tweede Wereldoorlog.’ De Russen hebben bijna de hele regio Loehansk veroverd. Severodonetsk en twee omliggende steden zijn de laatste bolwerken waar Oekraïners in het oosten van het land nog stand houden. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.