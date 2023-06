LIVE | Russische leger spreekt van verijdelen tegenoffensief, vrees voor overstromingen na instorten dam

Oorlog OekraïneDe stuwdam bij de door Russische troepen gecontroleerde stad Nova Kakhovka, in de zuidelijke Oekraïense regio Cherson, is ingestort. Zowel Oekraïne als Rusland beweert dat de tegenpartij de dam heeft opgeblazen. En voor de tweede dag op rij zou het Russische leger een grootschalig offensief van het Oekraïense leger in de Oost-Oekraïense regio Donetsk hebben verijdeld. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.