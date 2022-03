LIVE | Russische raketaanvallen op militaire installaties in Rivne, laboratorium in Tsjernobyl geplunderd

Wiki­Leaks-oprichter Assange trouwt in Londense gevangenis

WikiLeaks-oprichter Julian Assange en zijn verloofde Stella Moris trouwen woensdag in de zwaarbeveiligde Londense gevangenis waar hij wordt vastgehouden tijdens zijn uitleveringszaak. Assange verzet zich tegen pogingen om hem in de VS terecht te laten staan wegens de publicatie van geheime dossiers over de oorlogen in Irak en Afghanistan.

