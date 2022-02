LIVE | Russische troepen laten gaspijpleiding en oliedepot ontploffen

Russische showbizz en jetset spreken zich nadrukke­lijk uit tegen oorlog

Russische popsterren en beroemdheden uit film en theater spreken zich in toenemende mate uit tegen de oorlog in Oekraïne. Dat is ongebruikelijk in Rusland, zeker nu uitspraken tegen de oorlog door sommigen wordt opgevat als hoogverraad.

26 februari