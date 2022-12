LIVE | Russische tv-presentator over tribunaal in Den Haag: ‘Eén bom op de dijken en Nederland is weg’

OORLOG OEKRAÏNEDat Nederland bereid is om in Den Haag een Oekraïne-tribunaal te openen, is ook in Rusland bekend geworden. In een praatprogramma spreekt de bekende tv-presentator Vladimir Solovjov er dreigend en denigrerend over. Hij stelt dat met één raket op de Nederlandse dijken, er geen land meer over is. Volg alle ontwikkelingen in het liveblog hieronder.