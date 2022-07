LIVE | ‘Schip met gestolen Oekraïens graan afgemeerd in Libanon’, Zelenski: ‘We blijven zelfstandig land’

Oorlog OekraïneEen Syrisch schip met 5000 ton meel en 5000 ton gerst heeft volgens de Oekraïense ambassade in Libanon aangemeerd in Tripoli, een havenstad in het noordwesten van het land. Het voedsel werd door Rusland gestolen uit Oekraïense pakhuizen, aldus een verklaring van de ambassade in Beiroet waarover persbureau Reuters beschikt. De Oekraïense president Volodimir Zelenski drukte op deze nationale feestdag zijn landgenoten op het hart dat het land zelfstandig zal blijven, en geen onderdeel wordt van Rusland. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.