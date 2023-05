LIVE | Thuisstad Oekraïense act tijdens Songfestival gebombardeerd, Zelensky in Berlijn

met video Beelden van pro-Russische nepbeto­gers bij A12-blokkade zorgen voor verbazing: ‘Wisten hier niks van’

Een demonstratie van Extinction Rebellion (XR) op de A12 bij Den Haag is 28 januari gekaapt door nepbetogers met pro-Russische uitingen. Zowel organisator XR als waarnemer Amnesty International had niets in de gaten. Dezelfde betogers gebruikten de afgelopen maanden ook andere demonstraties in Europa als decor voor hun protest, waarbij ze telkens met dezelfde pro-Russische borden verschenen.