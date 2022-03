LIVE | Topman VN: ‘Oorlog is moreel onaanvaardbaar en militair onzinnig’, onrust bij Tsjernobyl

Broer (16) van wereldre­cord­hou­der (19) vliegt als jongste piloot ooit de wereld rond

De 16-jarige Vlaams-Britse Mack Rutherford probeert de jongste piloot ooit te worden die solo de wereld rondvliegt. Zijn zus Zara Rutherford (19) slaagde er eerder dit jaar in om als jongste vrouw in haar eentje de wereld rond te vliegen. De 16-jarige Rutherford is woensdag vanuit de Bulgaarse hoofdstad Sofia vertrokken.

