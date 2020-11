LIVE | Trump: Verliezen is nooit gemakkelijk

Amerikaanse verkiezingenAmerikaanse kiezers gaan vandaag naar de stembus voor de presidentsverkiezingen: blijft de Republikein Donald Trump hun president of wordt het de Democraat Joe Biden? Of er vannacht al meteen een verkiezingsuitslag komt, is nog niet duidelijk. Volgens opiniepeilingen staat Biden in ieder geval voor op Trump. De huidige president denkt nog niet aan een toespraak voor als hij verliest of wint. ,,Weet je, winnen is gemakkelijk. Verliezen is nooit gemakkelijk, niet voor mij", aldus Trump. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.