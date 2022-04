LIVE | Tsjechië stuurt als eerste NAVO-land tanks naar Oekraïne, dode bij crash tegen Russische ambassade

Twee broers gearres­teerd na bloedbad in uitgaansge­bied Sacramento

In de Californische hoofdstad Sacramento zijn twee mannen gearresteerd in verband met een schietpartij op zondagochtend in het uitgaansgebied van de stad. Het gaat om twee broers. Dandrae en Smiley Martin (26 en 27 jaar oud) worden verantwoordelijk gehouden voor de dood van zes mensen. Tien anderen raakten (zwaar)gewond.

5 april