LIVE | ‘Tsjernihiv hele nacht gebombardeerd ondanks Ruslands belofte tot afschalen’

Oorlog OekraïneDe stad Tsjernihiv in het noorden van Oekraïne is volgens de gouverneur van de regio ‘de hele nacht’ beschoten en gebombardeerd ondanks Ruslands belofte, gisteren, zijn militaire activiteiten in dit gebied af te schalen. Het aantal vluchtelingen uit Oekraïne is ruim een maand na het begin van de oorlog opgelopen tot meer dan 4 miljoen, meldt VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.