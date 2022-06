LIVE | Tweede Brit sneuvelt in Oekraïne, Russisch leger blaast weer een brug op

oorlog oekraïneVolgens Oekraïense geheime diensten bereidt het Russische leger zich voor op een nog langere operatie in Oekraïne. Het Oekraïense leger houdt controle over Azot-fabriek in Severodonetsk, waar de rest van de stad vrijwel volledig in handen van de Russen is. En een raketaanval op de West-Oekraïense stad Chortkiv heeft een militaire basis gedeeltelijk verwoest. Bij de aanval raakten 22 mensen gewond. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.