LIVE | Ultimatum Marioepol verstrijkt voor Oekraïense troepen: ‘Overgave is geen optie’

Oorlog OekraïneHet ultimatum voor de Oekraïense troepen in Marioepol is bijna verstreken. Ze hebben tot 13.00 uur Nederlandse tijd om zich over te geven, maar ‘overgave is geen optie’, aldus een soldaat in de staalfabriek die als laatste fort geldt in de belegerde stad. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.