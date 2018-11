LIVE VIDEO I Hele wereld kijkt mee naar landing van Marslander InSight

Insight komt met een snelheid van bijna 20.000 kilometer per uur de ijle atmosfeer van Mars binnen. In minder dan zeven minuten moet die snelheid afremmen naar bijna nul en landen in precies de juiste hoek van 12 graden. En dat alles in een verzengende hitte die ontstaat bij het binnendringen van de Mars-atmosfeer. De vluchtleiding op aarde kan helemaal niets doen om dat proces in goede banen te leiden. Het was dus afwachten en nagelbijten, wetend dat de kans van slagen zeer beperkt is. Meer dan de helft van de landingen op Mars mislukken. Diverse ruimteorganisaties van over de hele wereld stuurden de afgelopen decennia 44 sondes naar onze ruimtebuur. Daarvan waren achttien succesvol, met zeven geslaagde landingen.