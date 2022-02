LIVE | VN-veiligheidsraad met spoed bijeen, Rutte vindt Poetin ‘totaal paranoia’

De Britse premier Boris Johnson heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski maandagavond in een telefoongesprek gewaarschuwd dat een Russische invasie binnen enkele uren of dagen ‘een reële mogelijkheid’ is. Volg alle ontwikkelingen rondom de spanningen in Oekraïne in dit liveblog.