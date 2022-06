LIVE | VS: China staat aan ‘verkeerde kant van de geschiedenis’ met haar steun aan Rusland

Schotland wil onafhanke­lijk­heids­re­fe­ren­dum in 2023 desnoods forceren

De Schotse regering wil een referendum organiseren over onafhankelijkheid, of Londen dat nou toestaat of niet. Premier Nicola Sturgeon zei dinsdag een stembusgang te willen forceren als dat nodig is, ‘maar wel op een wettige manier’. De Britse premier Boris Johnson heeft al meerdere malen aangegeven daar niets voor te voelen.

14 juni