LIVE | VS komen met nieuw militair steunpakket, omstreden olietanker onderweg naar Gibraltar

met video Zes mensen ontslagen of berispt in China nadat coronapa­tiënt per ongeluk werd doodver­klaard

De autoriteiten van de Chinese miljoenenstad Sjanghai hebben ten minste zes mensen ontslagen of berispt nadat een bejaarde verpleeghuisbewoner per ongeluk dood werd verklaard. De persoon werd in een lijkzak gestopt en door de lijkschouwers naar een busje gebracht. Op dat moment merkten ze dat hij of zij nog leefde.

3 mei