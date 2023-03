LIVE | VS: Rusland moet gestraft worden voor oorlog, kwetsbare inwoners uit frontstad geëvacueerd

Poetin na aanval ‘Oekraïense saboteurs’ in Russische grensregio: ‘We zullen hen verplette­ren’

De Russische president Vladimir Poetin heeft in een toespraak op de staatstelevisie gereageerd op de vermeende aanval door “Oekraïense saboteurs” in de Russische grensregio. Daarbij vielen twee doden. ,,We zullen hen verpletteren", klonk het beslist. Kiev ontkent dat het iets met de aanval te maken heeft en beschuldigt Rusland van het in scène zetten van een valse “provocatie”.