LIVE | Wagner-baas: ‘32.000 ex-gevangenen na vechten in Oekraïne weer thuis, meesten op het rechte pad’

Oorlog OekraïneZo’n 32.000 ex-gevangenen die voor het huurlingenleger van de Russische Wagner Group in Oekraïne vochten, zijn weer thuis nadat ze gratie kregen. Dat meldde oprichter Jevgeni Prigozjin zondag via zijn Telegram-kanaal. Van alle ex-gedetineerden die na hun zes maanden-contract werden vrijgelaten, pleegden 83 volgens hem misdaden. ,,Dat is 80 keer minder dan degenen die voor een vergelijkbare periode uit de gevangenis zijn vrijgelaten zonder contract met ons”, zei hij. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.