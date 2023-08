LIVE | Wagner-huurlingen vormen geen ernstige bedreiging: ‘Ze worden verpletterd als ze de grens oversteken’

George Barros van de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) deelt die mening. ,,Het Russische defensieministerie eiste (in juni, red.) dat de Wagner-soldaten al hun zwaar oorlogstuig inleverden en alles wat we tot nu toe hebben gezien wijst erop dat ze dat wel degelijk hebben gedaan”, zegt hij. Volgens Barros beschikt het huurleger bijgevolg niet over de veldartillerie, infanteriegevechtsvoertuigen, grote gevechtstanks of andere uitrusting die nodig is voor een serieus offensief tegen het leger van een buurland.