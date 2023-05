LIVE | Wagnerbaas eist onderzoek naar 'misdaden' topfiguren Russische defensie

Lancering spionagesa­tel­liet Noord-Ko­rea eindigt in zee, alarm gaat af in Japan en Zuid-Ko­rea

De lancering van een militaire spionagesatelliet door Noord-Korea is mislukt door een storing in de tweede trap van de raket. De lancering leidde tot grote zorgen over de veiligheid van burgers in Zuid-Korea en Japan. De raket is in zee gestort, melden Noord-Koreaanse staatsmedia.