LIVE | Weer explosies in Kiev en andere steden, vandaag toch weer graan-transport op Zwarte Zee

Noord-Ier­land organi­seert nieuwe verkiezin­gen, niet gelukt om regering te vormen

Noord-Ierland moet opnieuw naar de stembus. Het parlement is er niet in geslaagd om op tijd een regionale regering te vormen, waardoor er volgens de wet binnen twaalf weken nieuwe verkiezingen uitgeschreven moeten worden. De vorige stembusgang was nog geen halfjaar geleden.

28 oktober