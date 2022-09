LIVE | Willem-Alexander en Maxima in Londen, Biden: Koningin deed me aan mijn moeder denken

Gynaeco­loog verdacht van verkrach­ting vrouwen: ‘Mochten altijd terugkomen als we nog orgasme wilden’

Hij liet zijn patiënten op handen en knieën plaatsnemen, en probeerde vervolgens een orgasme op te wekken. In totaal acht vrouwen dienden klacht in tegen gynaecoloog Ben V.R. (58) uit België. Hij riskeert nu 5 jaar cel voor verkrachting van die vrouwen. ,,Natuurlijk ga ik met mijn vingers in de vagina van vrouwen”, roept hij zijn onschuld uit. Bij de verschillende slachtoffers kwamen in de rechtbank van Turnhout gelijkaardige verhalen naar boven.

15 september