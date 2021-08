LIVE | Zeker 90 doden bij aanslagen Kaboel onder wie ook kinderen, Defensie VS vreest nieuwe aanvallen op vliegveld, Biden: ‘Daders zullen boeten’

Doden in Mexico door Grace, volgende orkaan bedreigt New York

21 augustus De oostkust van de VS zet zich schrap voor orkaan Henri. Die raast momenteel met windsnelheden van zo’n 120 kilometer per uur richting het noordoosten van de VS. Grace, de voorganger van Henri zaait ondertussen dood en verderf in Mexico. Acht mensen kwamen daar om het leven, waaronder zes van één familie.