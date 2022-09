LIVE | Zelenski: ‘Begroting 2023 in teken van oorlog, tegenoffensief in oosten verloopt voorspoedig’

Oorlog OekraïneDe Oekraïense begroting voor 2023 staat voor een groot deel in het teken van de oorlog tegen Rusland. Dat heeft president Volodimir Zelenski woensdagavond gezegd. Meer dan een biljoen hryvnia (ongeveer 27,5 miljard euro) is bestemd voor defensie en veiligheid. Het tegenoffensief in het oosten van het land verloopt volgens hem voorspoedig. ,,Goede berichten uit de regio's Charkov en Cherson”, zei hij in zijn dagelijkse videoboodschap. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.