LIVE | Zelenski beschuldigt Russische ‘fascisten’ van martelingen, kerncentrale Zaporizja heeft weer stroom

noodlanding Cockpit­raam TUI-vlucht kapot na botsing met vogel: passagiers aan lot overgela­ten in Roemenië

Een vliegtuig van TUI, dat onderweg was van het Turkse Antalya naar Rotterdam, heeft zaterdagavond een noodlanding gemaakt in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Het raam van de cockpit was zwaar beschadigd na een botsing met vogels. Gestrande passagiers zeggen dat ze vannacht op de luchthaven aan hun lot zijn overgelaten, terwijl de bemanning wel in een hotel zat. ‘Mensen sliepen op de koude vloer, moeders konden niet bij babyvoeding.’

9:20