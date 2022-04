LIVE | Zelenski bij bezoek Boetsja: ‘Dit is genocide’, Duitsland zet 40 Russische diplomaten uit

Oorlog OekraïneDe Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft een bezoek gebracht aan Boetsja, de stad ten noordwesten van Kiev waar Russische troepen volgens Oekraïne honderden burgers hebben gedood. ,,Dit zijn oorlogsmisdaden die door de wereld als genocide zullen worden erkend”, aldus Zelenski. Het Kremlin spreekt van ‘een westers complot’ om Rusland zwart te maken. De Duitse regering heeft 40 Russische diplomaten tot ‘ongewenst persoon’ verklaard. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.